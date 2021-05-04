Sözcü gazetesinin manşetteki yalan balonunu Bakan Muş patlattı
Muhalefet yandaşı Sözcü Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'tan yanıt gecikmedi.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sözcü Gazetesi'nin "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek!" başlıklı manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MUŞ: "DÜN YALANLADIK. BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR
Dr. Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaştı ve "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
BAKAN MEHMET MUŞ, DÜN DE YALANLADI
Dr. Mehmet Muş, dün de "Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptı. Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldı" başlıklı haberi yalanlamıştı.
Dün yalanladık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 4, 2021
Bugün manşet yapmışlar.
3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar.
Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım.
Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/KWNxA3Yjsh
Dr. Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim; Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Bilgi yanlışlığını düzeltelim;— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 3, 2021
Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.
Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.
Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır. https://t.co/Gpkp1ZmWL0
Yorumlar