Sözcü gazetesinin manşetteki yalan balonunu Bakan Muş patlattı

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sözcü Gazetesi'nin "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek!" başlıklı manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MUŞ: "DÜN YALANLADIK. BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR

Dr. Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaştı ve "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET MUŞ, DÜN DE YALANLADI

Dr. Mehmet Muş, dün de "Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptı. Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldı" başlıklı haberi yalanlamıştı.

Dün yalanladık.



Bugün manşet yapmışlar.



3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar.



Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım.



Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/KWNxA3Yjsh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 4, 2021

Dr. Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim; Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" ifadelerini kullanmıştı.