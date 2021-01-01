Sözcü Gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak yorumladı

2020 yılı boyunca dini ve milli her türlü konuda değerlerimizin karşısında yer alan Sözcü, 2021 yılının ilk manşetinde de Haçlı artıklarının yanında yer aldı. Sözcü, Ayafosya'nın açılmasını 2020 yılında yaşanan felaketler listesine ekledi.

Dünya zorluklarla geçen 2020 yılını geride bıraktı. Yeni yılın ilk gününde CHP yandaşı Sözcü gazetesi tepki çeken bir karara imza attı.

Bugünkü manşetinde Noel Baba'ya yer veren Sözcü, '2020'nin torbasında felaket ve gözyaşı çıktı' ifadelerine yer verdi.

AYASOFYA'NIN AÇILMASINI 'FELAKET' OLARAK DUYURDULAR

Ay ay Türkiye'de yaşanan 'felaketlere' yer veren gazete, 86 yıl sonra 24 Temmuz tarihinde ibadete açılan Ayasofya'ya da görselinde yer verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Öte yandan gazetenin okuyucuyla buluşmasının ardından sosyal medyada Sözcü'ye tepkiler gecikmedi.