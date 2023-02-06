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Soylu: Zorunlu olmadıkça cep telefonlarını kullanmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde zorunlu olmadıkça telefonların kullanılmaması çağrısı yaptı. Soylu, kamu görevllilerinin görev başında olduğunu açıklayarak, "bilgi sağlanabilmesi için mümkün olduğu kadar cep telefonlarının kullanılmamasını istedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcıl ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremden sonra bölgedeki telefon trafiği çok yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara çağrı yaparak zorunlu olmadıkça telefonların kullanılmaması çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD li işadamı Elon Musk haberleşme uydusu Starlinki, bölgedeki haberleşmeyi kolaylaştırmak için devreye sokacağını açıkladı.

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