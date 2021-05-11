Soyer’den bakkal defteriyle siyasi şov

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlattığı kampanyayla İzmir’de bakkal defterlerini satın almaya başladı.

Soyer’in, belediye personeline bakkal borçlarını ödettirmesinin ardından dükkanların vitrinine, “Bu bakkaldaki bütün veresiyeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tarafından ödenmiştir” yazısı asıldı.

VERESİYE DEFTERİ PROPAGANDA MALZEMESİ OLDU

Soyer’in sosyal medya hesabından, “İzmirli Kardeşlerim; Geçtiğimiz yıl bizim için zor geçse de dayanışmanın en güzel resmini siz çizdiniz. Bu bayram da esnafımıza destek, zorda kalan vatandaşlarımıza nefes olalım. Bakkallarımızda, kasaplarımızda borçlu İzmirli bırakmayalım. İzmir Dayanışması her zaman yaşasın” mesajıyla başlatılan ve toplamda 10 milyon liralık borç kapatıldığı öne sürülen kampanyada yardımın özünde yer alan muhtaç durumdakinin onurunu kırmadan hareket etme ölçüsü aşıldı.

Veresiye defterleri belediye kasasından ödenen paralarla alınmasına rağmen vitrinlere asılan yazılarda Tunç Soyer propagandası yapılması bazı vatandaşların tepkisini çekti.