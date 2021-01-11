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Sosyal medyadaki görüntüler sonrası Ümitcan Uygun'a gözaltı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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