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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

Ankara'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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