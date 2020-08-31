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Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Küçük çocuğa alkol içirdi

Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.

Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. 

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