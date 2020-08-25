Sosyal medyada infial yaratan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN HESABIN KULLANICISI YAKALANDI❗️



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, #elifsaritutuklansin hastagiyle sosyal medyada tepkilerin odağı olan hesabın kullanıcısı Y.E. isimli erkek şahsın Gaziantep'te yakalandığı belirtildi. pic.twitter.com/LqYKDwO7EH — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 25, 2020

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.