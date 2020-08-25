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Sosyal medyada infial yaratan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada bebeği ile uygunsuz görüntü ve mesajlarını paylaşan "Elif Sarı" Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yakalanan şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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