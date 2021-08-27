Sosyal medya kullanıcılarının Afganistan karnesi

20 yılın ardından Kabil'i ele geçirerek Afganistan'da yönetime geçen Taliban, tüm dünyanın en çok konuştuğu gündemlerden biri oldu. Başkent Kabil'in ele geçirilmesiyle ülkede hakimiyetini sağlayan Taliban özellikle ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların Kabil Havalimanı'nda oluşturduğu izdiham görüntüleriyle sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi.

Can güvenliği, kadınların yeni yönetmindeki hakları ve Taliban'ın yönetim şeklinin nasıl olacağı soruları ise Afganistan'da hiç şüphesiz en çok merak edilen konu başlıklarından bir kaçı.

Yaşanılan bu yeni süreçle ortaya çıkan belirsizlikler ve geçiş sürecinin getirdiği cevaplanmayı bekleyen başlıklar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında Afganistan'ın gelmesine neden oldu.

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi olan Adba Analytics ise sosyal medya kullanıcılarının 1 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki Afganistan ile ilgili paylaşımlarını inceledi. İşte o araştırmanın önemli satır başları:

Afganistan ne kadar konuşuldu?

Dünya genelinde son 1 yıl içerisinde Afganistan’a dair yapılan sosyal mecra konuşmaları incelendiğinde konuşmaların Ağustos 2021 tarihinde

yoğun olarak arttığı gözlemlenmiştir.

Son 20 içerisinde dünya genelinde Afganistan’a dair konuşmaların ise 54 Milyon seviyelerinde olduğu görülmektedir.

En çok Twitter'da gündem oldu

Afganistan ile ilgili mecra dağılımı incelendiğinde paylaşımların yoğun olarak Twitter mecrasında yapıldığı gözlemlenmiştir.

Paylaşımların %72’si Retweet, %15’i Comment ve %13’ü Post oldu.

Kullanıcıların yüzde 64'ü erkekler oldu

Konuya dair paylaşım yapan kullanıcıların cinsiyet dağılımı ve bu kullanıcıların paylaşım trendi yanda yer almaktadır.

Kullanıcıların %64’ü erkeklerden oluşurken Kadın kullanıcıların paylaşımlardaki payı 36'dır.

Diplomatik duruş ve mülteci krizi ile ilgili konuşmalar ön planda

Paylaşımlar; Destekleyenler (Taliban rejimini destekleyenler), Desteklemeyenler (Taliban rejimini desteklemeyenler), Kadın Hakları, Kabil Havaalanından yapılan tahliyeler, Mülteci Krizi, Diplomatik Duruş (Dünya çapındaki siyasilerin açıklamaları) konuları özelinde incelenmiştir.

Diplomatik Duruş ve Mülteci Krizi ile ilgili konuşulmaların ön plana çıkmaktadır.

Afganistan ile ilgili öne çıkan konular incelendiğinde; Biden, People, Kabul, Women, Türkiye gibi içeriklerin öne çıktığı gözlemlenmiştir.

Havaalanından yapılan tahliyeler ile ilgili paylaşımlar yoğun olarak öne çıkmaktadır. Biden'ın ABD birliklerinin geri çekilmesinin ardından tahliyelerinin güvenli bir şekilde sağlanacağını açıklaması öne çıkmaktadır.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın herhangi bir ülkenin Kabil'deki yeni rejimi tanımasının hata olacağını açıklaması öne çıkan konular arasında.