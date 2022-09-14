Sosyal konut projesine rekor başvuru!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurmasının ardından TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvurular kademeli olarak başladı. Bakan Murat Kurum başvuru sayısını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Kurum, burada yaptığı açıklamada, "(Sosyal konut projesi) Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı." dedi.
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