Sosyal Konut arsa detayları 10 Ekim'de açıklanıyor

Hüseyin Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kura çekilişi töreninde konuşan Bakan Kurum, “12 Ağustos 2020 tarihinde valimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte Altındağ Cinderesi, Altın Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında temellerini attığımız yeni konutlarımızı hamdolsun söz verdiğimiz gibi tamamladık. Yerel seçimde geldik burada vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Dedik ki; ‘Biz Cindere’mizi güzelleştireceğiz. Cinderesi’nin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunacağız. Konutlarınızı en kısa süre içerisinde yapacağız, teslim edeceğiz dedik. Bugün söz verdiğimiz gibi projemizi tamamladık. Projemiz Yeşil alanları, camisi, oyun alanları ve dükkânlarıyla Altındağ’a kazandırdığımız 451 yeni konutumuzda vatandaşlarımız mutlu huzurlu bir şekilde oturacak. Hayırlı olsun Ankara. Hayırlı olsun Altındağ! Sağlıkla, huzurla yaşayın. Bu sıcacık yuvalarda yavrularınızın, evlatlarınızın en güzel günlerine şahit olun. Bir ömür mutlu olun inşallah!” dedi.

“20 yılda bir asra bedel eseri, hizmeti, dev yatırımları sizlerle gerçekleştirdik. Dev yatırımları vatandaşlarımızın teveccühüyle gerçekleştirdik”

Bakan Kurum, yola çıktıkları ilk günden beri milletle el ele olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“20 yılda bir asra bedel eseri, hizmeti, dev yatırımları sizlerin teveccühüyle gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıyor. Tertemiz mavi gökyüzünün altında, yeşilin içinde şehirlerimizi imar ederken medeniyetimizi ihya edecek; yeni bir çağın, yeni bir dünyanın doğuşuna hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu yeni dönemde ilk günkü heyecanımızı koruyarak, aşkla çalışmaya, yatırımlarımızı tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. 81 ilimizde olduğu gibi Ankara’mızı da sağlıklı konutlarıyla güvenli; korunan doğal alanları, millet bahçeleri, ekolojik koridorlarıyla, sosyal konutlarıyla yemyeşil; güçlü alt yapısıyla tertemiz; yenilenebilir enerji kaynakları, akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarıyla iklim dostu bir şehir haline getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız; Ankara ile birlikte başaracağız, Altındağ’ın evlatları ile birlikte başaracağız! Sizlerle birlikte başaracağız!”

“Gazi Başkentimizdeki çarpık yapılaşmayı iyileştirmek için tarihi adımlar attık”

Bakan Kurum, bugüne kadar Ankara’nın tüm ilçelerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdüklerini belirterek, “Yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projesiyle Gazi Başkentimizdeki çarpık yapılaşmayı iyileştirmek için tarihi adımlar attık. Tıpkı bugün Altındağ’da olduğu gibi kısa bir süre sonra Mamak Anayurt ve Gülseren’de yapımı devam eden 519 kentsel dönüşüm konutumuzu da tamamlayacak, kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olacağız. Ankara’nın her yerinde hemşerilerimizin dertlerine derman, yaralarına merhem, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Kızılcahamam’da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızın çalışmalarını bitirdik”

Bakan Kurum, her zaman vatandaşların zor anında yanlarında olduklarını belirterek, “Yangın, deprem, sel; hiçbir afet fark etmeksizin vatandaşımızın 2 saat sonra yanında olduk. Yarasını sardık. Onlara söz verdik. Dedik ki; size sağlam güvenli konutlarınızı yapacağız. En geç bir yıl içerisinde teslimlerine başlayacağız dedik. Hamdolsun bugüne kadar milletimizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Hep destek olduk. Bu anlamda Kızılcahamam’da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızın çalışmalarını bitirdik. Yöresel mimariye uygun şekilde inşa ettiğimiz çarşımızı da önümüzdeki günlerde hemşerilerimize teslim edeceğiz. Yıkılma tehlikesi yaşayan Açelya Apartmanı ve çevresini kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Hemen ekibimiz gece oradaydı. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Hemen hızlı bir şekilde temellerimizi attık. İnşallah önümüzdeki yılda Açelya apartmanının inşaatını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ankara’nın çehresini yeniliyor, tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıyoruz”

Bakan Kurum, Ankara’da çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek, “Ankara’nın asırlara dayanan birikimini koruyarak çehresini yeniliyor, tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıyoruz. Cumhuriyetin bize mirası olan Saraçoğlu Mahallesini yenileyerek Kızılay ve çevresine değer katıyoruz. Yılsonu bu projeyi de Ankara’mıza kazandıracağız. Yine Altındağ’ımızda; Aktaş’ta 357 konutumuzun dükkânın yapımına devam ediyoruz. Ankara’nın ruhuna ve kültürüne uygun bir şekilde projelerimizi yapıyoruz. Hacı Bayram Veli’nin doğduğu evin etrafında çevre düzenleme projemizi hızla sürdürüyoruz. Ankara Kalesi ve çevresini, Hergelen Meydanını, Yahudi Mahallesini ve belediye binasını içine alan çok kıymetli bir dönüşüm projemizi yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bugüne kadar Ankara’mız da 100 bin sosyal konut projesi açıkladık; 91 bininin anahtarını da milletimize teslim ettik”

“Bugüne kadar Ankara’mız da 100 bin sosyal konut projesi açıkladık; 91 bininin anahtarını da milletimize teslim ettik. İnşallah kalan konutlarımızı da vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmek için TOKİ Başkanlığımız çalışıyor.” diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de milletimizin evinde paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini biliyorsunuz tüm Türkiye'de ilan ettiler. Burada da Ankara’mızın merkezinden Ayaş'a, Balâ’ya, Etimesgut'a, Haymana'ya yine Mamak'ta, Sincan'da tam 14 ilçemizde 18 bin 300 konut daha kazandırıyoruz. Buradaki amaç nedir benim dar gelirli kardeşim ev sahibi olsun. Bizim gençlerimiz geleceğe umutla baksın ve burada asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız bu projemizden aynı bundan önce TOKİ'den Ankara'dan ev sahibi olmuş 100 bin kardeşim gibi yine ev sahibi olsun. Geleceğe umutla baksın geleceğe güvenle baksın istiyoruz.”

“Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesine tam 185 bin Ankaralı hemşerimiz başvurdular”

Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesine 185 bin Ankaralı’nın başvurduğunu belirten Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimiz içinde altyapılı arsa üreteceğiz. Ve orada vatandaşlarımız ister oturduğu ikamet ettiği ilde, ilçede isterse nüfusa kayıtlı olduğu yerde bu başvuruları yapabilecekler. İlk etapta şu an Ankara’mız için 36 bin konut yapılabilecek arsayı çalıştı arkadaşlarımız. İnşallah yarın rakamları netleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Pazartesi günü hemşirelerimizle tüm milletimize paylaşıyor olacak. Bizim bu sosyal konut projemize hani muhalefet diyor ya, ‘yapamazlar, bitiremezler, finansı nereden bulacaklar.’ Biz 1 milyon 170 bin konutu yapmışız, milletimize teslim etmişiz. İşte o ‘bitiremezler’ diyen muhalefete, Altındağ'dan Cinderesi'nde sesleniyoruz; Bak biz iki yıl önce vatandaşımıza geldik, seçim meydanında bir söz verdik, dedik ki, ‘biz size bu konutlarınızı yapacağız teslim edeceğiz’ dedik. Burada bugün Altındağ’da konutlarımızın kuralarını çekiyoruz. İki ay sonra da inşallah vatandaşımız evine oturacak. Demek ki yapılabiliyormuş eğer dertte olursanız bu işler yapılır.”

“25 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Sincan’da temelleri atacağız”

Bakan Kurum, 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde büyük bir coşkuyla 5 bin konutun 17 ilde aynı anda temellerinin atılacağını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimizin ilk evlerini ilk işyerlerini Ankara’mıza kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye’mize hayırlı olsun. Ankara’mıza hayırlı olsun. Kıymetli kardeşlerim, Başkentimize çocuklarımızın neşe ile vakit geçirecekleri oyun ve spor alanları gençlerimizin ders çalışacakları arkadaşlarıyla kardeşleriyle sohbet edecekleri kütüphaneleri etkinlik alanlarını binlerce ağacımızı on binlerce çiçeği yürüyüş yolları ile bisiklet yollarıyla 4.3 milyon metrekare yeşil alanımızı Ankara’mıza kazandırıyoruz. 23 tane Ankara’mıza millet bahçesi yapıyoruz. Ankara’mızın kalbi olan ve çocuğuyla genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin Ankaralıların yeni buluşma noktası olan Başkent Millet Bahçemizi bitirdik, teslim ettik. Aziz milletimizin hizmetine sunduk. Burası 760 bin metrekare alan. Yine 15 tane millet bahçemizi de aynı şekilde milletimizin hizmetine sunacağız. 8 tanesini daha tamamladık ve tüm yeşil alanlarla birlikte işte yeşil Ankara’mızın hedefleri doğrultusunda bu projeleri de yapıyoruz.”

“Ankara’mız gölleriyle, akarsularıyla ‘Mavi Ankara’ olacak; yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla ‘Yeşil Ankara’ olarak anılacak”

Ali Semerkandi’nin, Hacı Bayramı Veli’nin, Hüseyin Gazi’nin, Ahilerin, kahraman gazilerin Ankara’dan attığı tohumun bugün kadim bir medeniyetin merkezi, dev bir çınarın gölgeliği haline geldiğini belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çınarın kökleri ve dalları Anadolu’yu, ülkemizin dört bir yanına uzanan ekolojik koridorlarımızla beslemeye devam edecektir. Milli mücadelemizin karargah şehri Ankara’mız gölleriyle, akarsularıyla ‘Mavi Ankara’ olacak; yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla ‘Yeşil Ankara’ olarak anılacak. Yeni sosyal konutlarıyla, kentsel dönüşüm konutlarıyla sağlıklı, güvenli ve huzurlu Ankara olarak anılacak, dünya başkenti olacak. Çünkü yarenlerin diyarına bu yakışır! Çünkü Ahilerin memleketine bu yakışır! Çünkü Seymenlerin yurduna bu yakışır! Ne demiş Seyit Ali Semerkandi Hazretleri, ‘Niyet hayır, akıbet hayır.’ Halkın ve hakkın rızası için çıktığımız bu yolda niyetimiz de, işlerimiz de hep hayır oldu. Ancak kalplerinde, millete karşı husumet besleyenler, düşmanlık yapanlar daima yolumuzu kesmeye çalıştılar. Gücümüzü milletten alarak oyunları bozarken; milletimizin refahını, huzurunu her zaman daha da yükselttik. İstihdamı artıracak yeni iş alanları oluşturduk.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde Ankara’mızın tüm ilçelerine hizmetlerimizi yürütüyoruz”

Türkiye’nin dört bir yanında sosyal konutlar, millet bahçeleri, yollar, tüneller, havalimanları ve köprülerle ülkemizin 81 ilini 780 bin metrekare vatan toprağını donattıklarının altını çizen Bakan Kurum şunları söyledi:

“Yerli ve milli savunma sanayimizle, vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle, yenilenebilir enerji kaynaklarımızla milletimizle birlikte, ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz eser siyasetiyle şehirlerimize, ilçelerimize, köylerimize kadar hizmet götürürken bugün Büyükşehir Belediyesi yapması gereken hizmetleri yapmadığı için işte biz milletvekillerimiz de belediye başkanlarımızla birlikte bakanlığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde Ankara’mızın tüm ilçelerine hizmetlerimizi yürütüyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi iş yapacaktı da biz mi engelledik, asla ve asla engellemedik ne zaman bizden bir talepte bulunursa hep yardımcı olmanın ve o projelere destek olmanın gayesini yürüttük gerek grubumuz gerek milletvekillerimiz gerek bakanlıklarımız da bu anlayışla çalıştı.”

“İstismarla, yalanla, çarpıtmayla, ikiyüzlü tavırlarla siyaset yapılmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez”

“Vaat ettikleri hiçbir şeyi yerine getiremeyen, kendilerine ait olmayan işleri sahiplenen bu zihniyete buradan seslenmek istiyorum” diyen Bakan Kurum, muhalefete şu eleştirilerde bulundu:

“Tabi onlar algı üretmeye ve bu manada iftiralara yalanlara devam ediyorlar, biz bu hizmetleri götürürken maalesef muhalefet riyakârlık kokan oyunların peşinde koşmaya devam ediyor. İstismarla, yalanla, çarpıtmayla, ikiyüzlü tavırlarla siyaset yapılmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez. Milletimizin bu yalan siyasetine, istismar siyasetine karnı toktur. CHP liderinin sözde helalleşme çağrısının üstünü kazıyın, altında bu milletle büyük bir hesaplaşma göreceksiniz! Daha dün 28 Şubat’a gönderme yaparcasına 6’lı masadan bildiri yayımlayanlar; bugün başörtüsü meselesini istismar ederek siyasi kurnazlık hesabına düşmüşler. Toplanıp toplanıp dağıldıkları, kendi ihtiraslarını siyasetin malzemesi yaptıkları masada kurdukları oyun yine ellerinde kalacak. Biz; yalnızca milletimizle birlikte olmaya, sadece milletimizle istikbalimizi planlamaya, sadece milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz! Evlatlarımıza daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışmaya azimle, aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Girilmedik gönül bırakmayacak, 81 ilimizi ihya edeceğiz!”

Ülkemizi dünyanın merkezi gücü haline getireceğiz diyen Bakan Kurum, “Konya’da kök salıp Söğüt’te yeşeren, Ankara’da küllerinden yeniden doğan dev medeniyet çınarının gölgesinde; 2023’te tarihi bir zafer kazanarak Cumhur İttifakı olarak, Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılını başlatacağız! Buna inanıyoruz. Ankara’ya güveniyoruz, Altındağ’a güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz!” ifadelerini kullandı.