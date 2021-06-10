Son yılların en büyük katliamı! Binlerce kişi bölgeden kaçtı

Burkina Faso hükümeti, Solhan köyünde saldırganların 138 kişiyi öldürmesinin ardından 7 bin ailenin Sebba'ya kaçtığını söyledi.

Hükümet, Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde son yılların en büyük katliamının ardından 7 binden fazla ailenin evlerini terk ettiğini söyledi.

Cuma günü Yağa ilinin Solhan köyüne düzenlenen saldırıda silahlı kişiler en az 138 kişiyi öldürdü ve düzinelerce kişiyi yaraladı.

Cumartesiden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede saldırıya ilişkin birçok uluslararası kuruluştan da kınama geldi.

Başbakan Christophe Dabire Salı günü yaptığı açıklamada, "yerinden edilmiş kişilere asgari düzeyde rahatlık, barınma ve yiyecek sağlamak için adımlar atıldı." dedi.

Solhan'dan yaklaşık 15 km (10 mil) uzaklıkta bulunan Yağa'nın başkenti Sebba'ya 7 binden fazla aile taşındı.

Cenevre'de, UNHCR sözcüsü Babar Baloch, şiddetten kaçan insan sayısını 2 binden fazla çocuk ve yaklaşık 500 kadın olmak üzere yaklaşık 3 bin 300 kişi olarak açıkladı.

Baloch, 160 kişinin hayatını kaybettiği olayı "2015'ten bu yana yapılan en ölümcül saldırı olduğunu söyledi.

Burkinabe İletişim Bakanı Ousseni Tamboura, köyün "insanlardan tamamen boşaltıldığını" söyledi. Yerel bir yetkili, Solhan'ı terk edenlerin çoğunun, batıdaki Mansila bölgesi de dahil olmak üzere silahlı grupların şiddetinden kaçtığını söyledi.

Solhan sakini Mannou Tambanga, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "Kadınları ve çocukları ayırmadan çok fazla insanı öldürdüler. Malları yakıp yağmaladılar" dedi.

Başbakan, saldırının cezasız kalmayacağını belirterek, bölgeye ekstra güçlerin konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da saldırıyı kınayarak, Burkina Faso halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.