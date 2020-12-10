Son seçim anketinde değişmeyen sonuç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası anket şirketleri de bu kapsamda Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketini açıkladı.

27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen ankette, Cumhur İttifakı yine zirvede yer aldı.

ANKET SONUÇLARI YÜZDE OLARAK ŞU ŞEKİLDE

AK PARTİ: 34

CHP: 26.7

MHP: 11.2

İYİ Parti: 11

HDP: 10.5

GELECEK PARTİSİ: 2.7

DEVA PARTİSİ: 2.1

SAADET PARTİSİ: 1.2

DİĞER: 0.6