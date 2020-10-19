Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 41,4 ile zirvede tutunurken, barajı sadece 3 parti geçebildi. Önceki anketlerde barajı geçen İYİ Parti'nin oyunun düşmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketini gerçekleştirdi.

Optimar Başkanı Hilmi Taşdemir, anket sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette, AK Parti'nin yüzde 41,4 oranıyla ilk sırada yer aldığı görüldü. CHP ise yüzde 23,8 ile her zamanki oy oranına ulaştı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,5 seviyesinde. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, yüzde 9,5 oranını elde etti. İYİ Parti yüzde 9,3 oy oranında kalırken, DEVA Partisi yüzde 1,5, Gelecek Partisi ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Öte yandan, önceki anketlerde yüzde 10 barajını geçen İYİ Parti'nin son ankette oyunun yüzde 9,3'e düşmesi dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR

Sonuçlarda, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP'nin yüzde 50 bandını geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

AK PARTİ -41,4

CHP - 23,8

HDP -10,5

MHP -9,5

İYİ PARTİ - 9,3

DEVA PARTİSİ - 1,5

GELECEK PARTİSİ - 1,0

BBP - 0,7

YENİDEN REFAH - 0,4

VATAN PARTİSİ - 0,1