Son ankette Erdoğan fark attı!

Kadir Has Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son anket sonuçları açıklandı. Sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine açık ara fark attığı görüldü.

5'i ancak Erdoğan Erdoğan kadar oy alıyor

Ankette katılımcılara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 42,9 Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Anket sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş yüzde 10,0, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9,7, Meral Akşener yüzde 9,2, Ekrem İmamoğlu yüzde 8,6 ve Mansur Yavaş yüzde 5,5 oy aldı. Anket sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki 5 aday ancak Erdoğan kadar oy alabildi.