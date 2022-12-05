Son 10 yılda mağaza sayısı 42 bine ulaştı!

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, ucuz ürün satan (discount) marketlerin gıda perakendesinde yüzde 79 olan sektör payının yüzde 81'e ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Discount marketler tekelleşme yolunda hızla ilerliyor. Bu gidişata Perakende Yasası ile ivedi önlem alınmalı." ifadelerini kullandı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün lyaptığı açıklamada, Perakende Yasası'nda var olan eksik ayaklar nedeniyle rekabetin kalmadığını, sektörde bir tekelleşme olduğunu ve yerel işletmeciler ile esnafın zor bir duruma sürüklendiğini savundu.

Yaklaşık 10 yıldır Perakende Yasası'ndaki eksikliklere ve alınması gereken önlemlere yönelik önerilerini paylaştıklarını aktaran Düzgün, "2015'ten itibaren discount marketlerdeki mağaza açılışlarının tekelleşmeye doğru gittiğine işaret ettik. Son 10 yılda mağaza sayısı yüzde 395 artışla 42 bin adede ulaştı. 128 bin bakkal, 5 bin 600 akaryakıt istasyonundaki marketler, 27 bin büfe ve diğer noktaları eklediğimizde müthiş bir mağaza enflasyonu ile karşı karşıyayız. Türkiye'de 400-500 kişiye bir market düşerken, Avrupa'da bu rakam 3-3 bin 500 olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 13 binin üzerinde yeni market açılması bekleniyor. Bugün gıda perakendesindeki sektör payı yüzde 79 olan discount marketlerin (zincir) payının yüzde 81'e ulaşması öngörülüyor. Discount marketler tekelleşme yolunda hızla ilerliyor. Bu gidişata Perakende Yasası ile ivedi önlem alınmalı." ifadelerini kullandı.

Ömer Düzgün, yerel zincirlerin rekabete karşı olmadığını, yerel üretici ve yerel perakendecinin gıda sektörünün sigortası ve teminatı olduğunu belirterek, "Bizler tek bir mağazamızda 3-5 değil, 20-25 hemşerimize istihdam sağlıyoruz. Toplam 5 bin mağazamızda istihdam sayımız 100 bini aştı. Mağaza açılışlarının bu şekilde devam etmesi demek, önümüzdeki süreçte alt alta, yan yana, üst üste market açılışları devam edecek demek. Bu durum, gidişat, sadece gıda perakendesindeki işletmecilere değil, üreticiye de tüketiciye de zarar verecek."diye konuştu.

Düzgün, Perakende Yasası ile zincir marketlerde özel etiketli (private label) ürünlere alternatif olarak farklı markalara ait 2-3 ürünün yer alması gerektiğini de sözlerine ekledi.