Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Somali'nin başkenti Mogadişu’da havalimanı yakınlarında bulunan ve şehrin en popüler otellerinden olan “Hotel Afrik” saldırıya uğradı.



🔹Otel yakınlarında patlama yaşanırken, otel içerisinden ve çevresinden silah sesleri yükseliyor. pic.twitter.com/1JTwgNKERP