Somali'de Türk işçilerine saldırı!

Edinilen bilgiye göre; yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırının Türk askeri üssüne 15 km uzağında gerçekleştiği belirtildi. Üste herhangi bir olumsuz durumun olmadığı aktarıldı.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.