AjansHaber.com.tr Dünya Somali'de bombalı saldırı!

Somali'de parlamento binası önünde patlama

Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

Somali'nin başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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