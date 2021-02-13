Somali'de parlamento binası önünde patlama
Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.
Somali'nin başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 13, 2021
Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/tHiTfXYcJw
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