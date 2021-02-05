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Somali’de çekirge istilası OHAL ilan ettirdi

Somali Tarım Bakanlığı, özellikle güney bölgelerde yaşanan çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Somali koronavirüs salgını ve selin yanı sıra çekirge istilası ile mücadele ediyor. Somali Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney bölgelerindeki çekirge istilasının çiftçilere ciddi zarar verdiği, bu nedenle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan Kenya’da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan’dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı belirtilmiş, hükümet sürülerin çoğunun Somali’nin güneyinden geldiğini vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çekirge istilasının iklim değişikliğinden de kaynaklandığına dikkat çekerek, bu durumun gıda güvenliğini riske attığını belirtmişti.

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