Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü
Somali'de stadyum girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı Eş-Şebab'ın gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Ülkenin Galkayo kentindeki bir stadyumun hedef alındığı saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyu bölgeden geçmişti.
Polis memuru Ali Hassan, bombalı saldırının stadyum girişinde yapıldığını, terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırıda aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.
Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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