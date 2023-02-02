Sol Parti ve Saadet Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Soğancı ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP Lideri daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul ederek b ir süre görüştü.