Sokakta yaşıyordu, kısıtlama cezası yedi! Emniyet özür diledi

Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle inşaat işçisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uygulamadan dolayı özür diledi.

Ankara'dan inşaatta çalışmak üzere geldiği Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşayan Ali Çiftçi kısıtlama kurallarına uymadığı için 3150 lira para cezası kesildi.

Turistlerle birlikte yolda yürüyen bir kişiyi durduran polis ekipleri kimliğini kontrol ettiği Ali Çiftçi'ye (32) neden dışarıda olduğunu sordu.

Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı.

3150 lira ceza kesilen Ali Çiftçi, sokakta kaldığını ısrarla söylemesi üzerine polis ekipleri de bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Antalya'da yaşanan bu olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.