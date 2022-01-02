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Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğa saldırdı

​Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Ankara'da başıboş 4-5 köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ramazan Aslan yaralandı. Köpeklerin saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Görüntüde, 10 yaşındaki çocuk 4-5 köpeğin saldırısına uğruyor, yere düşen çocuk ayak ve ellerini kullanarak köpeklerin saldırısına karşı koymaya çalışıyor. Düştüğü yerden kendi imkanlarıyla kalkan çocuk köpeklerin uzaklaşmasıyla son anda kurtulduğu görülüyor.

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