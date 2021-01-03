Sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı... Bağdat Caddesi doldu taştı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamaya na rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etmişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi.

Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.

Meriç Korkut, şöyle konuştu: Evet. Daha doğrusu değilim, her zamanki standart yalanlar, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil.

Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.