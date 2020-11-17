Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde

Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşüldü. Bu toplantıda ayrıca vaka artışıyla gündeme gelen kısıtlamalar da konuşuldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. Bu tavsiyeler, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

YIĞILMALARI ENGELLEMEK İÇİN SINIRLI SOĞA ÇIKMA YASAĞI

Işık paylaşımının devamında, "Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması, 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı" dedi.

BAKAN KOCA, KABİNE'YE SUNUM YAPACAK

Yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bakan Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı da gündeme gelecek.

BİLİM KURULU ÜYESİ SERT TEDBİR İŞARETİ VERMİŞTİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuşmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; 16 Kasım'da 3316 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 94 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 601'e, toplam hasta sayısı ise 417 bin 954'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 27 Nisan'da görülen vefat sayısına yaklaştı. 27 Nisan'da vefat sayısı 95 olarak açıklanmıştı.