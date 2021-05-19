Sofi Nurettin, Demirtaş ile 6,5 saat ne konuştu?

Sofi Nurettin'in HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile 6,5 saat süren gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristin Demirtaş'a örgütle ilgili taktik ve strateji bilgilerini verdiğini ve Demirtaş'ın bu bilgileri Öcalan'a aktardığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Sofi Nurettin kod adlı Nureddin Halef El Mouhammad'ın ölümü PKK'da şok etkisi yarattı. 1989'da Suriye'den örgüte katılan Sofi Nurettin, Abdullah Öcalan'ın Şam'daki Villasında aldığı ideolojik eğitimin ardından dağ kadrosuna geçti. 1991-1994 yıllarında Türkiye'ye sızarak Şırnak'ın Cudi, Gabar Dağlarında kaldı.

ŞAHİN KANADI TEMSİL EDİYORDU

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, örgüt içinde gaddarlığı ve yaptığı katliamlarla hızla yükselen Sofi Nurettin Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyeliğine seçildi. Örgüt içindeki "Şahinler" kanadına yakın isimlerden olan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Sofi, Apo'nun İmralı savunmaları sırasında "PKK şartsız ve koşulsuz olarak Türkiye'yi terk edip sınır dışına çıkmalıdır" çağrısına da örgüt içindeki Suriyeliler kanadıyla şiddetle karşı çıkmıştı. Sofi sözde Orta saha sorumlusu olarak 2003-2008 yıllarında Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Muş, Elazığ, Batman ve Bitlis kırsalında toplam 196 silahlı eylemde aralarında sivil vatandaşlarında bulunduğu asker, polis ve koruculardan oluşan 147 kişinin şehit edildiği kanlı saldırıları planlayıp bizzat emrini verdi.

DEMİRTAŞ'LA GİZLİ 6,5 SAAT TOPLANTI

Murat Karayılan'ın çağrısıyla korumalarıyla Kandil'e geçen Sofi, Fehman Hüseyin ile Murat Karayılan arasındaki iktidar mücadelesi nedeniyle yapılan sözde genişletilmiş HPG Konferansıyla Bahoz Erdal'ın yerine geçerek PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin genel sorumlusu oldu. 2014 yılında Kandil'e giden HDP o dönemki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çadırda 6,5 saat gizli bir toplantı yaptı ve örgütün bu döneme ilişkin taktik ve stratejilerini içeren bilgileri Abdullah Öcalan'a aktarmak üzere Demirtaş'a iletti. Murat Karayılan liderliğinde beş kişilik sözde Halk Savunma Merkezi Kuzey Sevk İdare Komutanlığı yapılanmasını oluşturması üzerine Sofi, bu kez Suriye'nin Kuzeyindeki PYD-YPG'nin başına geçti.

FRANSIZ, ABD VE RUS GENERALLERLE GÖRÜŞÜYORDU

Suriyeli Ferhat Abdi Şahin ile birlikte ABD, Fransız ve Rus üst düzey askeri generallerle gizli toplantılar yaptı. Kısa süre önce Suriye'den iki korumayla Kuzey Irak'a geçiş yaptığı belirlenen Sofi Nurettin MİT bünyesindeki Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının saniye saniye takibi sonucu nokta operasyonla öldürüldü. Örgüt içinde "Efsane" olan Sofi Nurettin'in Diyarbakır kırsalındayken bizzat katıldığı, emrini ve talimatını verdiği, planlamasını yaptığı kanlı saldırıların Başsavcılık, Jandarma ve polis kayıtlarındaki acı kronolojisi ise şöyle:

İŞTE O KATLİAMLAR

* 29 Mayıs 2005: Lice Kayacık Jandarma Karakolunda görevli askerlere erzak taşıyan traktöre mayınlı saldırıda erler Doğan Yarlıtaş, Musa Memiş ve traktörü kullanan Hüseyin ve Taha Bolat kardeşlerin şehit edilmesi.

* 13 Ağustos 2005: Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'in aracına bombalı saldırıda Valinin hafif yaralanması

* 14 Ekim 2005: Lice ilçesi Fis Ovasında jandarma astsubay Erbu Serpan'ın şehit edilmesi

* 8 Nisan 2006: Elazığ Alacakaya'da bombalı saldırıda Elazığ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile er Sinan Gümüştaş'ın şehit edilmesi, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Ergülmez ile koruması Erkut Kaya'nın yaralanması

* 17 Nisan 2006: Bingöl Yayladere'de Arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun kurşuna dizilmesi

* 4 Haziran 2006: Bingöl Ortaçanak Köyünde Muhittin Karaca'nın elektrik direğine asılarak infaz edilmesi

* 4 Haziran 2006: Bingöl Topalan Köyünde piyade er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi, 9 askerin yaralanması

* 27 Haziran 2006: Bingöl Genç Tapan tepe üs bölgesindeki askerlere Poğaça götüren araca saldırıda Mehmet Emin Oksak adlı vatandaşın öldürülmesi, ikisinin yaralanması