AjansHaber.com.tr Dünya SMO'dan yeni operasyon açıklaması

SMO komutanından Fırat'ın doğusuna ilişkin önemli açıklama

Suriye Milli Ordusu'ndan yeni operasyon açıklaması: Operasyon Ayn İsa, M4 yolu ve çevresini kapsıyor.

Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) yeni operasyon açıklaması geldi.

SMO 2.Kolordu komutanı Ahmed Osman, Fırat'ın doğusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Dün geceden bu sabaha kadar Ayn İsa'ya 200'den fazla topçu atışı yapıldı.Topçu atışı esnasında TSK'ya bağlı uçaklar BPH bölgesinde uçuş gerçekleştirdi." ifadelerini kullanan Ahmed Osman, yapılan atışların Fıratın Doğusu'nda yeni bir operasyonun hazırlık aşaması olduğunu belirtti.

Osman'a göre yeni operasyon Ayn İsa, M4 yolu ve çevresini kapsayacak.

Harekatın yakın tarihte başlayabileceğini ifade eden Osman, bölgede TSK'nın yeni bir üs kurduğunu belirtti.

Ayn İsa'nın Rusya ve Rejime teslim edilmesi görüşmeleri başarısız olmuş, Rus yetkililer Ayn İsa rejime teslim edilmedikçe bir şey yapamayacaklarını belirtmişti.

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