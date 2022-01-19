SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.