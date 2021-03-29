Slovakya Başbakanı Matovic istifa edeceğini duyurdu

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, partisi OLANO'dan (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi) Ekonomi Bakanı Heger'in başbakan yapılması koşuluyla istifa edeceğini, kendisinin ise Ekonomi Bakanlığı görevini üstleneceğini duyurdu.

İktidardaki 3 parti, Matovic'in önerisini kabul ederek, koalisyonun sürdürüleceğini açıkladı.

Rus aşısının alınmasıyla gerginlik tırmandı

Ülkede OLANO, SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan 4'lü koalisyon hükümetinde uzun zamandır süren gerginlikler, Başbakan Matovic'in, iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rus aşısını alma kararı almasıyla zirve yaptı.

İstifalar peş peşe gelmişti

ZA LUDİ Partisinden olan Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak, istifa ederek Başbakanın Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra SAS Partisinden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik istifa etti.

Matovic, koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda, ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.