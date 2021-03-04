Slovakya Başbakanı: Aşı karşılığında Rusya'ya Ukrayna toprağını vadettim

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, bir radyo programına katıldı. Programda, Rus Sputnik V aşısı için Rusya'ya Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesini devretme sözü verdiğini söyledi.

Daha sonra sözlerinin şaka olduğunu ve Rusya'nın aşı karşılığında herhangi bir talebi olmadığını dile getirdi.

Ukrayna "özür" bekledi

Ukrayna'nın tepkisi gecikmedi ve Kiev, Matoviç'ten özür talep etti. Diplomatik krizin daha fazla büyümemesi için Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korçok devreye girdi.

Matoviç'in şakasının yersiz olduğunu söyleyerek ülkesinin resmi özrünü Ukrayna'ya iletti.

TRT Haber