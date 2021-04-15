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Skandal bildiriyi yayınlayan amiraller üniversiteden gönderildi

Piri Reis Üniversitesi’nden yapılan açıklamada skandal bildiriyi yayınlayan amirallerden 5’inin görevlerine son verildiğini duyurdu.

Yeni Akit gazetesinden Zekeriya Say'ın haberine göre darbe imalı bildiriyi yayınlayan 104 amiral eskisinden 5’inin, görev yaptıkları Piri Reis Üniversitesi’nden gönderildikleri açıklandı.

BEŞ KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Akademik kadroda yer alan emekli amiraller Alaettin Sevim, Serdar Okan Kırçiçek, İbrahim Akın, Hasan Ömer Akdağlı ve Nurhan Kahyaoğlu’nun bildirinin ardından üniversite ile ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Piri Reis Üniversitesi Genel Sekreteri Yaşar Çatalkaya skandal bildiriye imza atan emekli amirallerin görevlerine son verildiğini söyledi. Çatalkaya, “Emekli amirallerin bildirisi 4 Nisan’da yayınlanmıştı. 6 Nisan itibariyle görevlerine son verildi” dedi.

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