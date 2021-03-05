Sızma girişimindeki teröristlere soğuk duş!

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.