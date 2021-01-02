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Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İzin vermedik vermeyeceğiz"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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