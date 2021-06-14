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Sızma girişiminde bulunan 10 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 10 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5’inin FETÖ, 1’inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

Sınır güvenliğini üst seviyede tutan Mehmetçik göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasını yaptı.

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