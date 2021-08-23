'Size güzel haberlerim var' diyerek paylaştı

Muğla’da yaklaşık üç hafta önce meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektarlık orman yanmıştı. Yangınların meydana geldiği sahalarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin yanan ormanlarla ilgili güzel haberler verdi. Twitter’dan paylaştığı fotoğraflarla Muğla’daki ormanların tekrar canlandığını söyleyen İlemin; maki türlerinin yeşerdiğini, Kızılçam tohumlarının etrafa yayıldığını ve kuşların ormana geri döndüğünü söyledi.

YAĞMUR BEKLİYORLAR

Toprak altından sürgün verip yeşeren maki türlerinin fotoğraflarını paylaşan İlemin fotoğraflara şu notu düştü: “Hayıt, Sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmadığında neler oluyor! Kızıl başlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş!”

Dr. Yasin İlemin, son durumu Hürriyet’e ise şöyle anlattı: “Kızılçam ormanları yangın rejimiyle şekillenmiş bir ekosistem. Burayı tekrar ağaçlandırmadan önce doğal şekilde bırakmak gerekiyor. Çünkü yangın sonrasındaki ilk yağışlarla zaten Kızılçam kozalaklarından dökülmüş olan tohumlar tekrar yeşermeye başlayacak. Şu anda daha yağmurlar olmadan bile maki türlerinden sandal, hayıt gibi türlerin sürgünleri toprak altından çıkıyor. Zaten ilk yağmurlarla beraber bu tohumlardan tekrar kızılçam fideleri yükselmeye başlayacak. Kendini yenileme kapasitesine sahip bölgelerde ağaçlandırma yapmak yanlış. Alan yaklaşık 25-30 yıl sonra eski karakterine kavuşabilir.”



Bir tweet’inde de yanmış ormanın içinden kuş sesleri geldiğini söyleyen Dr. Yasin İlemin “Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor! Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hâlâ böcekler olduğuna önemli bir kanıt!” dedi.

Dr. Yasin İlemin, “Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor! Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış çoktan kış hazırlıklarına başlamış bile! Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK’lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmalarını hayata geçireceğiz.” dedi.