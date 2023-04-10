Siyasi partilerde kadın milletvekili sayısı

14 Mayıs seçimlerine bir ay kala siyasi partiler milletvekili listelerini oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimde partilerin listelerdeki kadın sayıları da merak konusu oldu.

Birinci sıradan aday gösterilen kadın sayısı

AK Parti 4, CHP 11, İYİ Parti 6 kadın milletvekili adaylarını illerin birincisi sırasından aday gösterdi. Yeşil Sol Parti listelerinde 30, TİP listelerinde ise 28 kadın aday birinci sıradan yer aldı.

AKP listelerinde 113 kadın yer alırken MHP listelerinde 76 kadın var. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de dahil olduğu CHP listesindeki adayların 153’ünü, ayrı listeyle giren İYİ Parti’nin adaylarının ise 145’ini kadınlar oluşturuyor.

En çok yeşil sol parti kadın aday çıkardı

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Yeşil Sol Parti’nin göre, 490 adayın 193’ünü kadınlar oluşturuyor. İttifakın mensubu olan ancak bazı illerde seçimlere kendi listesiyle giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) de 398 aday içerisinde 161 kadını vekil adayı gösterdi.