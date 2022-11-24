   Siyasette verilmiş sözler gibi alınmış kararların da çok uzun süreli olması nadirdir…

Dursun ERKILIÇ

Daha dün gibi, 2018 yılı Ocak ayının başlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Benim aklım hep Türkiye’dir arkadaşlar” dedikten sonra açıkladığı, “MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır” sözleri, siyaset zeminini sarsmış; kimileri bu söylemi ‘geçici’ görürken, o, aldıkları kararı, “MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir” taahhüdüyle tahkim etmişti…

Tahkimat öyle dayanıklıymış ki bugünlere kadar geldi…

Bahçeli’nin bu söylemleri “Cumhur İttifakı”nı doğururken, bir başka rahimde “Millet İttifakı” kıpraşıyordu! Doğumu gecikmedi…

İttifaklarla Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları seçtik. Şimdi yeni bir süreç ve yeni bir heyecan içindeki siyaset dünyamız iyiden iyiye seçim havasına girdi…

BAHÇELİ, MHP VE KOMŞULAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız” sözlerinden mülhem, “Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum” vaadi, son yıllardaki ‘bol vaat’li seçimlere bir yenisinin daha ekleneceğini gösteriyor.

Her şey seçim için mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, parti kadrolarının, “Cumhur İttifakı’nın hedeflerini ve muhalefetin tutumunu milletle yakından paylaşmak” amacıyla şehirlerde “Komşum Nasılsın” ziyaretlerine başlayacağını açıklaması, evet, artık her söylem ve eylemin seçim için olduğunu gösteriyor.

ERDOĞAN, AK PARTİ, İYİ PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde makas ‘vaat ötesi’ bir hal ve gidiş içinde her gün kurdele keserek açılış yapıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘masadan kalkmaya’ çağırmasının ve Akşener’in bunu kesin bir dille reddetmesinin farklı şekillerde yansımaları sürüyor…

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in, “AKP’den üst düzey bir isim, İYİ Parti’yle koalisyon benzeri birliktelik olması durumunda bakanlık verilebileceğini söyledi.” sözleri, siyasette bundan sonra neler yaşanabileceğinin ipuçlarını veriyor.

İşin ilginç yanı, bu ifadeyi kullanan ‘meçhul’ AK Partilinin, “İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağı…” gibi sağlam bir gerekçesi var ama bir de…

Evet, bir de “İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim” ifadeleri var.

Demek ki AK Parti içinde ‘sistem değişikliği’ konusunda İYİ Parti ile bir noktada anlaşma olabileceğini düşünenler bulunuyor!

Bu durum, masada akılları karıştırmış olabilir mi acaba?

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER

Masaya oturduklarında ‘ortak’ gibi görüntü verenler, masadan kalkınca kendi işine bakıyor! Doğaldır…

‘Aday bile belirleyemiyorlar’ söyleminin dayanılmaz ağırlığından kurtulmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa vadeli bir ‘vaat’ ile herkesi 3 Aralık’a kilitlemesi de seçim kaynaklı elbette…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Parlamenter Sisteme dönüş” ve öğretmenler ile öğretmen adayları başta olmak üzere toplumun her kesimine mavi boncuk dağıtması da partilileri seçim havasında gezdiriyor.

Moda bir futbol tabiriyle, son yıllarda siyaseti MHP Lideri Devlet Bahçeli domine etti ama siyaset köprüsünün altında da çok sular aktı…

“24 saat siyasette çok uzun bir süredir” diyen siyasetçi öldü ama seçime daha çok 24 saatler var! Süreyi biraz daha kısaltalım: Gün doğmadan neler doğar!