Siyasette Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da saat 10.00'da, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenen "Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Konferansı"na iştirak edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 10.00'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da saat 20.00'da, Demre Belediyesinin toplu açılış törenine iştirak edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli'nde 14.00'da, "İş Dünyası Buluşmaları" programına katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da saat 10.00'da, restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprü'nün açılış törenine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 10.00'da, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"na katılacak.