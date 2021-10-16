Siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

2005'de yapılan seçimlerle işbaşına geldi, 16 sene Almanya'da aralıksız başbakanlık yaptı Angela Merkel.

Mesaisinde Türkiye hep önemli yer tuttu. Birçok kez krizleri çözmek ya da yeni ortaklıklar için adım atmak üzere Türkiye'ye gelen Merkel, bu kez veda ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan ve Merkel görüşmesi bugün 12.00'de HUber Köşkü'nde gerçekleşecek.