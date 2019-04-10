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YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 23:08
YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı.

CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Son Güncelleme: 10.04.2019 23:10
Anahtar Kelimeler:
YSK
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