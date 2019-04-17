Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96809
ALTIN
237.241
DOLAR
5.7603
STERLİN
7.5329
EURO
6.5163
Tarkan Rusya’da konser verecek
Tarkan Rusya’da konser verecek
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız...
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152...

YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars ve Iğdır'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars ve Iğdır'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 09:48
YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

Kars

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

Iğdır

MHPIğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu. 

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

Anahtar Kelimeler:
YSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'
'Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir'
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
Cumhur İttifakı'nın İzmir belediye başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret
Cumhur İttifakı'nın İzmir belediye başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim