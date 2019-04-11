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'YSK kararını beklemeyi tavsiye ediyorum'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, İstanbul'daki seçimlere ilişkin, "YSK'nın kararını beklemeyi tavsiye ediyorum. Bu süreç tamamlanacak. Süreç tamamlanırken, sürecin tamamlanmış parçalarını sürekli açalım denmemesi lazım." dedi.

'YSK kararını beklemeyi tavsiye ediyorum'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, İstanbul'daki seçimlere ilişkin, "YSK'nın kararını beklemeyi tavsiye ediyorum. Bu süreç tamamlanacak. Süreç tamamlanırken, sürecin tamamlanmış parçalarını sürekli açalım denmemesi lazım." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 09:40
'YSK kararını beklemeyi tavsiye ediyorum'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul'daki seçimlere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği Edirne'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul'daki seçimlerle ilgili YSK'dan çıkacak kararı merakla beklediğini ifade etti.

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından itiraz süresinin tamamlanması sonrası kesinleştiğini belirten Feyzioğlu, seçmen listelerinin tekrar tartışma konusu yapılmaması gerektiğini savundu.

Feyzioğlu, baro başkanları olarak siyasi particilik yapmadıklarını ve olaylara hukuk çerçevesi dahilinde yaklaştıklarını anlattı.

Sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışma konusu yapılamayacağını da ileri süren Feyzioğlu, "YSK'nın kararını beklemeyi tavsiye ediyorum. Bu süreç tamamlanacak. Süreç tamamlanırken, sürecin tamamlanmış parçalarını sürekli açalım denmemesi lazım." dedi.

Feyzioğlu, bir gazetecinin "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesinin nedeni" ile ilgili sorusu üzerine, "Mazbatayı biz vermiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci tamamlandıktan sonra... Şu an kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta. Şu an bazı itirazlar kabul edilmiş, kabul edildiğine göre gereği devamı geliyor bunun." diye konuştu.

YSK'nın sonuçları açıklamasının beklenmesinin gerektiğine vurgu yapan Feyzioğlu, "Seçimler ülkeye bayram getirir ve bayram getirmelidir. YSK işlerini bitirsin ve bu bayramı hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, bir gazetecinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmenleri zabıta olarak belediyede işe alacakları" yönünde basına yansıyan açıklamalarını hatırlatıp, bunun hukuki boyutunu sorması üzerine, şunları kaydetti:

"696 sayılı KHK var. Bu OHAL KHK’sı. Buna göre kamudan ihraç edilmiş kişilerin tekrar kamu görevinde çalıştırılmasına bir engel var ama denilebilir ki 'OHAL KHK’ları OHAL döneminde geçerlidir, geçerliliği kalmamıştır.' denilebilir, denilmeyebilir. Yargının vereceği karara doğru gider. Enine boyuna düşünülmesi lazım. Türkiye artık her sorununu aşmak zorunda. Artık o ara dönem sorununu da huzur içerisinde aşmak zorunda. Görürüz böyle de bir şey olursa."

Metin Feyzioğlu, daha sonra Edirne Barosu Konferans Salonu'nda stajyer avukatlara eğitim verdi.

Anahtar Kelimeler:
Feyzioğlu
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