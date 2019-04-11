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YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesi beklenecek.

YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesi beklenecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 21:49
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi

l seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Oy sayımının bitmesi beklenecek

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.

Son Güncelleme: 11.04.2019 22:37
Anahtar Kelimeler:
YSK
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