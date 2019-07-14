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TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel gündemle toplanacak.

TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel gündemle toplanacak.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:28
TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak

TBMM Genel Kurulu15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel görüşme yapılması için yarın saat 14.00'te toplanacak. 

Meclis'te, 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisi açılacak.

"Torba kanun teklifi" gündemde

Bu hafta Meclisin gündeminde ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" olacak.

TBMM'de 16 Temmuz Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. AK Parti TBMM Grup Toplantısı, 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Genel Kurul, 16 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, Varlık Barışı'nın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye'ye getirilecek. Bu durumda yüzde 1 vergi uygulanacak.

Merkez Bankasının yıllık karının yüzde 20'si ihtiyat akçesine aktarılmayacak.

Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, yapılacak çerçeve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak.

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 50 liraya çıkarılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.

Komisyonlar

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine devam edilecek.

ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, 17 Temmuz Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, TRT, Ankara Barosu, Acıbadem Üniversitesi ile Cri Du Chat Sendromu Derneği Sunumu ve Türkiye Spina Bifıda Derneği'nden gelen yetkililer komisyona bilgi verecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 18 Temmuz Perşembe günü basına kapalı toplantısını gerçekleştirecek.

- TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel gündemle toplanacak
- Meclis, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi"nin görüşmeleri için mesai yapacak
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edilecek

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