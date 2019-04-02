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Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti

Ümit Özdağ, İYİ Parti Başkanlık Divanından istifasına ilişkin dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti

Ümit Özdağ, İYİ Parti Başkanlık Divanından istifasına ilişkin dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 17:50
Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.

Paçacı: Kararını TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdağ'ın, bugün itibarıyla bu görevinden ayrıldığını hatırlattı.

Özdağ'ın istifa kararını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen ay yaptığı istişarenin ardından aldığını aktaran Paçacı, "Özdağ bu kararı TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır." ifadesini kullandı.

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Başkan Yardımcılığından Istifa Etti
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