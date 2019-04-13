MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

"Sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez"

Devlet Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir." ifadelerin kullandı.

Bahçeli, "Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez." dedi.

31 Mart seçimlerinin kazananının açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu belirten Bahçeli, "MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir"

Bahçeli, "Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir." şeklinde konuştu.

"CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülüyor. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus zaferidir. Kazanınca kayıp, böyle bir şey." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır."

Bahçeli, "Seçim Türkiye'de yapılmıştır, seçimi yapan Türk milletidir. ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor? İç işlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır. Islak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanakları ile YSK'ya bildirilen oylar arasındaki fahiş farklar, İstanbul'da seçimi gölgelemiştir." dedi.

Bahçeli, "Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir." ifadelerini kullandı.

Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi, utanç verici bir rezalettir." diyen Bahçeli, "Fransa eğer anacaksa Afrika'da katlettiği masumları, bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, Türk milletinden özür dilemelidir." şeklinde konuştu.

İsrail'de yapılan seçimler

Bahçeli, İsrail'de yapılan seçimlerle ilgili olarak da "İsrail'de yapılan seçimler ve Netanyahu'nun ulaştığı netice, bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir." değerlendirmesinde bulundu.