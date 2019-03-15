MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir

Kastamonu/Çankırı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kastamonuluların iradesine talip olduklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerine 18 gün kaldığına işaret eden Bahçeli, "Kastamonu'nun iradesine hasretle talibiz. Bu heyecan dolu toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen değerli dava arkadaşlarımı kutluyor, bütün Kastamonulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Mahalli İdareler Seçimleri'nin milli bekamıza, milli huzurumuza, milli birliğimize, ülkemizin kalkınma ve gelişme hedeflerine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum." diye konuştu.

Kastamonu'dan yükselecek milli bir sesin tüm Türkiye'den duyulacağını anlatan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Kastamonu 'tamam' derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir. Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak için belediyeyi sizlerden istiyor. Şimdi siz söyleyiniz, 31 Mart 2019'da sandığa gidecek misiniz? Kastamonu için oyunuzu verecek misiniz? Milli bekanın yanında duracak mısınız? Bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih edecek misiniz? Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu 'evet'lerin hakkını vereceğiz. İradenize layık olacağız. Mahcubiyetimize yol açacak, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında köşesinde yer almayacağız. İlkeliyiz, tutarlıyız, dürüstüz, Türkiye sevdalısıyız. İddialıyız, ahlaklıyız, ne söylediysek onu yapacağız. Sözümüzü tutacağız, özümüzü ve öz değerlerimizi koruyarak çalışacağız. Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kastamonu için hiçbir mücadeleden çekinmeyeceğiz."



İl belediye ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu'ya hizmet için sabırsızdır. Soruyorum sizlere, öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu'nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın." ifadesini kullandı.



Şeyh Şabanı Veli'nin duasını arkalarına aldıklarını belirten Bahçeli, "Şabanı Veli Hazretleri'nin duası arkamızda. Karabaşı Veli Hazretleri'nin adanmışlığı aklımızda. Hele hele kahraman Şerife Bacı'nın anıları her dem yanımızda, her zaman hafızamızda." dedi.

"AK Parti'li kardeşlerimizle ayrımız yoktur"

Kastamonu'nun Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını ifade eden Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:



"Kastamonu Cumhur İttifakı kapsamında değilse de sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık olacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Çünkü Cumhur İttifakı Türk milletinin kaderi, Kastamonu'nun kendisidir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. İnanıyorum ki Kastamonu ehline emanettir. Kastamonu 31 Mart'ta pırıl pırıl parlayacaktır. AK Parti'li kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakı'yız. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz."

"Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur"

Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:



"Buna karşılık karşımızda kokuşmuş zillet ittifakı vardır. Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur. Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Bu zilletle gelecek asla olamayacaktır. Çünkü niyetleri kötü. Çünkü hedefleri karanlık. Beka diyoruz, deliye dönüyorlar. Milli birlik diyoruz, çıldırıyorlar. Türkiye'nin tarihsel haklarından bahsediyoruz, hazmedemiyorlar. CHP-İP, PKK'dan medet umuyor. Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar. Teröristlerle düşüp kalkıyorlar. YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar. HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külah içindeler. CHP'de Türkiye sevgisi kalmamış. İP kökünden kopmuş, HDP'ye kapaklanmış. Birbirlerinin ayağına basmıyorlar ama kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını da göremiyorlar. Hainler, 'Kürdistan'da kazanacağız' der, ne CHP ne de İP ses çıkarmaz. Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar."

"Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı"

Polonya'da, Türk genci, 21 yaşındaki Furkan Kocaman'ın öldürülmesine de değinen Bahçeli, "Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır. Hangi vicdan bu zillete dayanır? Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır? Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır? Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır. Konu bayraktır. Konu ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir. Şimdi söz sırası sizde, şimdi cevap hakkı sizlerde. Zilletin faillerine dersini verecek misiniz? Milli bekamıza çatık kaşla bakan gafillere haddini bildirecek misiniz? Kastamonu’nun geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verecek misiniz? Bu evetler gösteriyor ki zillete Kastamonu'da geçit yok. Zillete tahammül yok, izin yok, oy hiç yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi hiçbir gücün yıkamayacağını belirten Bahçeli, "Türk milletini yenemeyecekler, Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence, Kastamonu'dur. Güç, büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, karşılama kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğu'yuz, Güneydoğu'yuz Anadolu'yuz demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemli bir irade ortaya koyduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenlerin Türkiye'nin yükselişine bakmaları gerektiğini dile getirdi.



Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki, 'Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş. Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş'. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafaası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher, süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır. "

"Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'tan sonra da yaşatılacağının altını çizerek, "Cumhur İttifakı imanın mahsulüdür. Cumhur İttifakı milli iradenin mecmuudur. Hiçbir zillet mensubu fitne aşılamasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir. Milli Mücadele'yi yapan Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Amacımız budur. Kararımız budur. Azmimiz budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır, kalemlerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır. Zillet siyasi hülledir, siyasi hezimettir, ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır." diye konuştu.

"Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar"

Bahçeli, muhalefetin "Beka söyleminin tutmadığı" yönündeki ifadelerini de sert bir dille eleştirdi.



"Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bekayı özümsemiyorlar ki, milletteki karşılığını fark edebilsinler. Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür. Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. Beka olmadan Kastamonu olur mu? Beka olmadan devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet yaşar mı? Terör varsa beka sorunu da vardır. Bölücülük tehlikesi varsa beka meselesi ağırdır."

"Her sözümüzün ardındayız"

Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimine de işaret ederek, şunları aktardı:



"Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi? Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi? 15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' diyen reziller bekayı bilmez. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen köksüzler bekayı kabullenemez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan iş birlikçiler bekayı itiraf edemez. Sevr hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postallarının meraklısı ruhsuzlar, kimliksizler bekaya değil belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır. Bekanın tutup tutmadığını araştıran kansızlar düşmanın içimizdeki uzantılarıdır. 'Nereden çıktı bu beka' diyenler, gitsinler aynadaki iş birlikçi suratlarına baksınlar. Beka Türklüğün var oluşudur. Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz. Zillet ittifakına yanılıp yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa 'terörist' dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet ittifakını oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir."

"CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır"

Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin beka seçimi olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi." dedi.



Partililere seslenen Bahçeli, "31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Kastamonu'nun gücünü gösterecek misiniz? 31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, milleti birbirine düşürmeye çalışan küstahları şaşkına çevirecek misiniz? Elbette 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz?" diye sordu.



Kastamonu'yu MHP'nin büyük hedefleriyle buluşturacaklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşte milli şuur, işte Kastamonu. İşte milli uyanış, işte kahramanlık. Gayret bizden, takdir sizlerden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Kastamonu'nun huzuru için varız. Kastamonu'nun haysiyeti için varız. Kastamonu'nun refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız. Kastamonulu kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Kastamonu için istikrar. Kastamonu ehline emanet. Sizlere güveniyorum, Kastamonu'ya inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum."

"31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir." dedi.

Bahçeli, partisince Çankırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Çankırı'da bugüne kadar belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, artık MHP'nin zamanının geldiğini söyledi.

Ehil ve emin ellerin Çankırı'yı daha da büyüteceğini, güçlendireceğini ve güzelleştireceğini dile getiren Bahçeli, bunu Çankırı'nın geleceği için amaçladıklarını aktardı.

Çankırı'nın Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çankırılıların vicdanı, Ilgaz kadar büyüktür. Bildiğiniz üzere Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'na aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Çünkü Cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin müşterek idaresidir. Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kalbidir." diye konuştu.

MHP'nin AK Parti ile aynı yolda yürüdüğünü, Cumhur İttifakı'nın istikametinin belli olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilmelidir ki AK Parti'li kardeşlerimizle aynı istikametin içerisindeyiz. Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın izindeyiz. Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Duyuşumuz hasbidir, hissiyatımız havidir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak, taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır."

"Türk milleti bekasıyla vardır"

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ve bazı anket şirketlerinin seçmenin beka sorunu olmadığı ifadelerine tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı, bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar, bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Müflis anketçiler, beka söylemine inancın olmadığını açıklıyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor? Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir. Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür? Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür? Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır. Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse ve köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir."

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, bu gerçeği kimsenin hafife alamayacağını, inkar edemeyeceğini söyledi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hadi yok saydılar, hadi inkar ettiler diyelim, peki güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersine döndürmek akıl karı mıdır? 15 Temmuz'da az kalsın vatan işgal edilmiyor muydu? Neredeyse iç savaş şartlarına düşmeyecek miydik? Bu ağır bir beka sorunu değil miydi? FETÖ'cüler, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla güç birliği yapıp başkentimizi bombalamadı mı? 251 vatan evladını şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatan evladı gazi olmadı mı? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? Şunu biliyoruz ki 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, bekaya yüz çevirenlerdir. PKK-YPG ile aleni şekilde birlikte yürüyenler, bekayı kabullenemeyen rezillerdir. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır."

Bahçeli, 31 Mart'taki seçimlerin bir beka seçimi olduğunu, bu gerçeği hiç kimsenin yok sayamayacağını, hafife alamayacağını ve inkar edemeyeceğini vurguladı.

"Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor"

Kılıçdaroğlu'nu, PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki göstermemekle eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"FETÖ'ye doğrudan bir tavrı görülmemiştir. 'Kürdistan' diyen hain bölücülere hiçbir tepkisi de işitilmemiştir. Türkiye'yle hesaplaşmak isteyen mihraklar ülkemizden devşirdikleri siyasi çürüklerle varlığımızı dinamitlemek istiyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ateşi körükleniyor. Deniz ve kara sınırlarımız büyük bir tehditle karartılmak, karıştırılmak isteniyor. Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor. Çevremiz kandan, ateşten, ölümden ve ihanetten geçilmiyor. Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar, ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride zillet ittifakı ve iş birlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eş zamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak."

"FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin istikrara kavuşturulması konusunda altın fırsat, tarihi bir imkan ve her türlü iç ve dış tahrik, tertip, saldırı, sabotaj, suikast, komplo, hatta işgal ve darbe teşebbüslerine karşı muazzam bir zırh ve güvenlik sistemi olduğunu ifade eden Bahçeli, yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesinin öncelikli gündemleri olduğunun altını çizdi.

Yerel seçimlerde "zillet ittifakına" hiçbir şans tanınmaması ve destek verilmemesi gerektiğini, tezgah ve karanlık hedeflerin de mutlaka engellenmesinin önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ın doğusunun temizliği, PKK'nın, YPG'nin kökünün kurutulması, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır. Bekayı inkar etsinler ettikleri kadar, belalarını eninde sonunda bulacaklardır. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur, zilletin sonu yoktur." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir"

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK ve FETÖ'nün Türk milletinin azamet ve muzaffer ruhuyla mahvı perişan olacağını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır. Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeronluk zilletin iflasına engel olamayacaktır. Ya zillet ya millet, ortası yoktur. Ya beka ya bela, alternatifi yoktur. Ya cumhur ya da husumet ve hüsran, başka seçenek kalmamıştır. Türkiye'ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur."

CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Zillet ittifakının yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Cumhur İttifakı, Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar iş birlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır." diye konuştu.

Partisinin Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen'e destek isteyen Bahçeli, "Çankırı'ya talibiz. Biliniz ki belediye başkan adaylarımızın seçildiği andan itibaren gecesi gündüzü sizlere hizmet olacaktır. Belediyelerimizin kapıları 24 saat açık kalacaktır. Çankırı'nın refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız. Çankırılı kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız." dedi.

Bahçeli konuşmasının ardından Esen ve bazı ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitingden notlar

Kastamonu'daki mitingin ardından Çankırı'ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingden önce kentteki bir otelde kısa süre dinlendi.

Bahçeli burada, çeşitli programlar için Çankırı'da bulunan ve otelde düzenlenen "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra vatandaşlara hitap edeceği Cumhuriyet Meydanı'na geçen Bahçeli'ye, partililer ve geleneksel kıyafetleriyle alana gelen Yarenler tarafından çiçek takdim edildi.

Bahçeli'den önce platforma çıkan MHP Belediye Başkan Adayı Esen de bir konuşma yaparak vatandaşları selamladı.

Mitingin yapıldığı alan ve çevresinde emniyet tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.