Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99135
ALTIN
266.253
DOLAR
5.4961
STERLİN
6.6010
EURO
6.1557
LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
Bayram namazı saatleri
Bayram namazı saatleri
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir...

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ailesi ile tatilde olacak. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna kadar Antalya'da olması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayrama ailesiyle İstanbul'da girecek. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programında bulunacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

Destici Ankara'da, Aksakal Aydın'da karşılayacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bayramda Ankara'da olacak. Destici, bayramın birinci günü Tacettin Dergahı'nda kılacağı bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü partide düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı memleketi Aydın'da karşılayacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek parti genel merkezinde bayramlaşma törenine iştirak edecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramda Ankara'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramı İstanbul'da geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bayramı Balıkesir'de karşılayacak. Erbakan, ilk gün Altınoluk'ta olacak ve bayram namazını Altınoluk Ayvalıburun Camisi'nde kılacak.

Anahtar Kelimeler:
LiderlerSiyasiBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak
TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürüttü
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürüttü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim