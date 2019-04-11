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Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti

YSK, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan'ın başkan seçilmesine karar verdi.

Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti

YSK, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan'ın başkan seçilmesine karar verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 08:21
Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayının belediye başkanı seçilmesine karar verdi.

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verilmiş, bunun üzerine MHP kararla ilgili YSK'ye itirazda bulunmuştu.

İlçedeki seçimde Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı.

MHP'nin itirazını görüşen YSK, Kozan ilçesinde Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı mazbatasının ikinci sırada en çok oyu alan Özgan'a verilmesine hükmetti.

İtiraz süreci

Saadet Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunca verilen kararda, Atlı'nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi.

Nihat Atlı'nın aldığı "yasaklanmış hakların geri bırakılması" kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu aktarılan kararda, bunun Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği kaydedildi. İl Seçim Kurulu, bu nedenle Nihat Atlı'nın Kozan Belediye Başkanlığına seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verdi.

Kararda, "Kozan Belediye Başkan Aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde itirazcı Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Yasa'nın 45'inci Maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi." denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kozan
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